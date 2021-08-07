Израильский биолог обвинил 1,1 млн непривитых граждан в новом витке эпидемии

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Израильский биолог обвинил 1,1 млн непривитых граждан в новом витке эпидемии
В Мире

Профессор Эран Сигал, компьютерный биолог из Научного института Вейцмана сообщил, что причиной нового возможного карантина и очередного витка эпидемии коронавируса стали 1,1 млн непривитых граждан Израиля. Профессор обвинил в новой волне заражений граждан, отказывающихся от вакцинации. Он отметил, что на них не повлияли даже правила «зеленого пропуска», ограничивающие посещение различных мест. Как сказал Сигал, Израилю следовало бы сконцентрировать внимание на 1,1 млн невакцинированных граждан, включая детей от 12 лет после того, как поступила информация о заражениях штаммом «Дельта». По словам профессора, вакцинация большей части из этого числа людей смогла бы подавить нынешнюю вспышку. Сигал счел, что вакцинация этой группы граждан провалена.


Профессор упомянул об опыте компаний Google и Facebook, которые запретили непривитым сотрудникам являться на рабочее место, а в Google работает 135 тыс. человек, в Facebook — 58,6 тыс. Он также отметил, что в США к вакцинации привлекли финансовыми и иными выгодами, а в Израиле непривитым позволено работать, лечиться и ходить в школы. Ученый уверен, что новый карантин неминуем. Он также предположил, что  между концом августа и третьей неделей сентября нагрузка на больницы страны будет усилена.

Напомним: в конце июля Минздрав Израиля заявил, что эффективность вакцины Pfizer против заражения штаммом «Дельта» не превышает 39%. Несмотря на это, в Израиле начали вакцинировать третьей дозой Pfizer из-за снижения защиты после полугода с момента получения второй дозы, пишет  Красная Весна.

Сейчас правительство Израиля обсуждает необходимость нового карантина. На сегодня число тяжелых случаев составляет всего 257 человек при населении в 9,2 млн. 6 августа Минздрав заявил, что для карантина будет достаточно 600–700 случаев тяжелого течения заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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