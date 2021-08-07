Фаучи: В США вакцинации от COVID-19 сопротивляются 93 миллиона американцев

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и?инфекционных заболеваний (США), дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором признался, что в США вакцинации от коронавируса на данный момент упорно сопротивляются порядка 93 миллионов американцев.

Власти не отчаиваются переубедить антипрививочников изменить свою точку зрения, увидеть в вакцинах спасение, а не зло. Для этого намерены обратиться к влиятельным в соцсетях людям.

«Нам нужны доверенные посланники - священнослужители, семейные врачи, люди, которым доверяют, и?члены (сообщества), которыми восхищаются, спортивные деятели», - рассказал Фаучи.

Дело в том, что противниками вакцинации в США выступают, в основном, молодые люди - они вакцинированы только на 40 процентов.

Много антиваксеров в так называемых красных штатах - Флориде и Техасе. На них приходится порядка 40 процентов всех новых случаев заражения в США.

Невзирая на то, что уровень заболеваемости растет, жители обоих этих штатов позицию не меняют и заявляют, что «не?доверяют вакцине» и? «не?хотят, чтобы им?указывали, что им?делать».

Дабы ускорить темпы вакцинации, власти обратили свой взор на аптеки. Сейчас в стране есть 40 тысяч аптек, где американцам готовы поставить прививку.

В то же время обязательную вакцинацию на местах вводят не столь активно, как, скажем, у нас в России.

«Власти на?местном уровне не?решаются ввести обязательную вакцинацию, потому что они боятся юридических последствий, если у?них нет лицензированной вакцины, кто-то может подать в?суд за?попытку принуждения»,?— пояснил доктор Фаучи.

Главный инфекционист США также поддерживает идею проведения вакцинации детей, иначе, по его словам, они будут способствовать распространению вируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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