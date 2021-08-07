Фаучи: В США вакцинации от COVID-19 сопротивляются 93 миллиона американцев

Химик-генетик из «Независимой ассоциации врачей» Елена Кириченко провела исследование всех вакцин от коронавируса, и пришла к выводу, что лишь одна
Третья волна отличается от второй тем, что штаммы SARS-CoV-2, способные преодолевать популяционный иммунитет, который накоплен за счет переболевших
Невакцинированные американцы вакцины COVID-19 опасаются больше, чем самого коронавируса. Это продемонстрировал опрос Kaiser Family Foundation,
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своем Telegram-канале опубликовала статистику жителей Санкт-Петербурга, заболевших
Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без
Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса,
Человек не заразится вирусами, в том числе ковидом, даже при длительном контакте с заболевшим, если в его организме высокий уровень интерферона
Американская телекомпания CNN сообщила о том, что разведка США занимается анализом генетических данных о вирусах, которые изучали уханьские ученые в
Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По
Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится
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