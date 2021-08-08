Европа пересматривает отношение к трансгендерам

Тренд на смену пола на Западе утрачивает популярность. Скажем, если еще 30 лет назад в Швеции запрос на смену пола подавали не менее 12 тысяч человек ежегодно, то сейчас таковых только порядка 2 тысяч.

В Испании был одобрен законопроект, позволяющий менять имя и пол, не прибегая ни к операции, ни к гормональному лечению. Даже справки от врачей или психологов не потребуются. На раздумья человеку дается три месяца. И если не передумал - получи новое удостоверение личности.

У этого закона немало противников. Так, стражи порядка переживают, что преступники начнут массово менять личности и избегать наказания. А в спорте на женские турниры будут отправляться бывшие мужчины.

В других европейских странах гендерное законодательство тоже довольно либеральное. Например, в Дании из мальчика превратиться в девочку или же наоборот можно с момента совершеннолетия. А вот в Норвегии, в соответствии с новым принятым законом, пол сменить может ребенок с 6 лет, причем, без согласия родителей, но при поставленном медицинском диагнозе.

С подростками, которые страдают несовпадением биологической и гендерной идентичности, в странах Запада решили быть строже. Многие клиники отказались от практики менять несовершеннолетним пол по первому же требованию. Объясняется это тем, что подобное превращение мальчика в девочку и наоборот приводит к трагедиям. Многие трансгендеры сожалеют о своем решении.

«То, что дети спустя некоторое время могут передумать, видно и по знаменитостям. Так, 14-летняя Шайло, дочь голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, до трехлетнего возраста хотела стать мальчиком, просила называть ее Джоном», - напоминает РИА Новости.

Сейчас же Шайло нравится быть девочкой. Она отрастила себе длинные волосы и стала носить украшения, как любая девчонка в ее возрасте.

Согласно данным экспертов The American College of Pediatricians, 98 процентов мальчиков и 88 процентов девочек, страдающих гендерной дисфорией, к 18-19 годам уже не хотят прибегать ни к операциям по смене пола, ни к гормональной терапии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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