Эпидемиолог назвал вирусы, которые представляют не меньшую опасность, чем COVID-19

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Эпидемиолог назвал вирусы, которые представляют не меньшую опасность, чем COVID-19
Здоровье

Мир переживает второй год пандемии коронавируса, но меж тем на Земле уже давно присутствуют вирусы с высокой летальностью, не менее опасные чем COVID-19. Их в беседе с «Вечерней Москвой» назвал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, речь идет о вирусе бешенства, свином гриппе, оспе, чуме, сибирской язве, геморрагических лихорадках. Особую опасность представляет заражение лиссавирусом. Именно он вызывает бешенство и 100 процентную летальность. Уберечься от него можно благодаря иммунопрофилактике, а вот способа лечения, эффективного и доказанного, нет.


Опасность того или иного вируса, отметил Шунков, приходится оценивать по ряду критериев - например, по распространению, отсутствию специфического лечения и серьезного влияния на организм больного, вплоть до летального исхода.

«Вирус, убивший самое большое количество людей в истории, — это вирус гриппа Н1N1. Сейчас его называют свиным. В 1914 году он стал виновником пандемии, охватившей все континенты. Число погибших от него варьируется от 50 до 150 миллионов человек. Штаммы этого гриппа до сих пор циркулируют и ежегодно убивают людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей, но в намного меньшем количестве», - пояснил эпидемиолог.

Эдуард Шунков убежден, что судьба свиного гриппа со временем ждет и новый коронавирус.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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