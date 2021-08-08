В Свердловской области предлагают создать «супервуз»

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В Свердловской области предлагают создать «супервуз»
В России
Фото из открытых источников

Ректор УрГЭУ Яков Силин предложил укрупнить уральские университеты в супервуз. Причина в экономической невыгодности содержать вузы по отдельности. Об этом сообщается в телеграм-канале «Главный канал Екатеринбурга».

Руководитель УрГЭУ-СИНХ объяснил необходимость объединения тем, что из-за недостатка финансирования в ближайшие годы неизбежно «исчезновение» с карты России целого ряда университетов и институтов.

«Тема объединения вузов не нова, - объясняет общественно-политический деятель Свердловской области Валерий Хвостов. – Особенно громко она зазвучала после принятия госпрограммы «Приоритет 2030». Вузы-участники программы получают дополнительное государственное финансирование, но к ним предъявляются и повышенные требования. Небольшие вузы этих требований выполнить не могут, поэтому возникла идея консорциумов. Изначально речь шла о консорциумах, а не объединениях, подобного объединению УрГУ и УПИ».

Какое объединение предполагается сейчас из слов Силина не совсем понятно. Например, УрФУ образовалось путем присоединения УрГУ к УПИ. В целом же по России процесс поглощения одних вузов другими идет безостановочно с 1991 года.

«Все эти объединения, поглощения и переименования не способны решить главной проблемы высшего образования: соответствия уровня и масштабов подготовки специалистов рынку труда, - говорит Хвостов. – Значительная часть студентов получает не образование, не специальность, а «корочки». Выработка государственной идеологии функционирования системы высшего образования – одна из актуальнейших тем».

Отметим, что по официальным данным в разных регионах от 30 процентов и более выпускников вуза в дальнейшем не работают по специальности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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высшее образование, Свердловская область
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В Свердловской области предлагают создать «супервуз»

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