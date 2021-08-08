The Hill: РФ способна «полностью опустошить» США с помощью ядерных атак

РФ при желании может «полностью опустошить» Соединенные Штаты Америки посредством ядерных ударов, нанесенных с моря, воздуха и суши. Об этом говорится в публикации зарубежного издания The Hill, передают «Аргументы недели».

По мнению автора, сейчас уже не приходится сомневаться в том, что Россия готовится к ядерной конфронтации с Вашингтоном и НАТО. Поэтому главная задача для Запада сейчас - предотвратить подобный вариант развития событий.

Напомним, РФ остается единственной страной в мире, у которой на вооружении имеется гиперзвуковое оружие. И противники прекрасно осознают, какое преимущество оно предоставляет государству, владеющему ним. По сути, ракеты, которые летят со скоростью более 5 Махов, являются неуязвимыми перед силами ПВО.

Однако Москва пока что гиперзвуковые технологии использует исключительно в целях сдерживания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей