The Hill: РФ способна «полностью опустошить» США с помощью ядерных атак

Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без
Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса,
Американская телекомпания CNN сообщила о том, что разведка США занимается анализом генетических данных о вирусах, которые изучали уханьские ученые в
Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По
Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится
Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно
В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же
Адвокат из Красноярска Сергей Напольских намерен через суд добиться отмены обязательной вакцинации, которая была введена постановлением главного
Врач-диетолог и блогер из Ставрополя Дарья Карпелянски на своей странице в Instagram опубликовала пост на тему вакцинации от коронавируса. Она
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
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