Регионы Германии возвращают 2,3 млн доз вакцины из-за отказа населения от вакцинации

Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше хочет прививаться. Об этом говорится в публикации немецкого издания Die Welt.

Журналисты сами высчитали количество невостребованных препаратов. Они разослали запросы властям федеральных земель, в которых просили ответить, сколько доз вакцин они готовы вернуть из-за отказа населения вакцинироваться.

На данный момент ответ получен из 14 регионов. И именно они собираются вернуть, в общей сложности, 2,3 миллиона. Окончательные цифры станут известны завтра.

В публикации отмечается, что немцы уже не так активно прививаются, как раньше. Сильно снизилась готовность к вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Некоторые регионы ФРГ, например, Северный Рейн-Вестфалия и Мекленбург-Передняя Померания, хотят возвращать вакцину от американской Johnson & Johnson.

Предполагается, что возвращенные немецкому правительству вакцины будут отправлены в другие страны, те, где наблюдается дефицит вакцин, в качестве гуманитарной помощи.

На текущий момент в Германии привиты порядка 62 процентов населения.

Канцлер Германии Ангела Меркель 13 июля 2021 года заверила, что обязательной вакцинации в Германии не будет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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