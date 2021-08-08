Названы пять признаков, которые могут указать на заражение коронавирусом после вакцинации

Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может заболеть. При этом заражение можно распознать по некоторым появившимся симптомам, пишет британское издание Express.

Насторожить должны головная боль, насморк, чиханье, больное горло и потеря обоняния. Если появился один, два или все эти признаки, стоит в обязательном порядке сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Лихорадка, постоянный кашель, а также одышка встречаются довольно часто у невакцинированных, и крайне редко - у привитых.

Как показывает практика, даже с подобной симптоматикой привитые могут чувствовать себя вполне нормально и не подозревать о том, что инфицированы и заражают вирусом других людей.

Поэтому крайне важно сходить на ПЦР-тест, чтобы не подвергать окружающих опасности.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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