США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в одной из лабораторий появился патоген, но в силу стечения обстоятельств сбежал. Поднебесная также не отстает. Китайская пропаганда вовсю старается убедить людей в том, что ковид - дело рук американцев. Вон даже «тяжелая артиллерия» подключилась - имеем в виду публикацию в китайской газете Global Times , которая пишет о международных вопросах с точки зрения китайского правительства.

Политику партии журналисты начинают доносить, обратив внимание на всплеск заражений во Флориде. По их мнению, уже сам этот факт может указывать на то, что COVID-19 возник в США раньше, чем в Ухани. Особенно если принять во внимание факт удаления и сокрытия данных 171 раннего пациента.

Во Флориде было порядка 18 тысяч инфицирований в день. При этом, пишет газета якобы со ссылкой на местных жителей, первые пациенты с симптомами коронавируса якобы появились гораздо раньше, чем в Ухани.

«Чтобы политизировать пандемию и очернить Китай, Соединённые Штаты, возможно, скрыли истинную ситуацию раннего распространения вируса в стране», — приводит газета слова вирусолога из Уханьского университета Яна Чжаньцю.

Как мы уже ранее сообщали, второго августа сего года главный республиканец комитета по международным делам Мак Маккол презентовал доклад, в основу которого легли сведения из открытых источников. В соответствии с ними, напрашивается вывод о том, что версия с рынком морепродуктов, который якобы стал источником заражения, является нежизнеспособной.

Маккол утверждает, что все данные указывают на утечку вируса из Уханьского института вирусологии.

Республиканцы намерены привлечь Китай к ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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