«Она знает, чего хочет»: актеры высказались об инициативах Булановой

Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова планирует стать депутатом Законодательного собрания Петербурга. Основным пунктом ее предвыборной кампании является «Ленинградская надбавка» – денежные выплаты пенсионерам. Ранее певица выступила с обращением к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила ее обеспечить чистоту выборов.

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов и советский и российский актер Андрей Ургант позитивно восприняли инициативу Булановой.

Дятлов поддержал певицу в ее борьбе «за право стать политиком». По его мнению, пенсионерам в стране однозначно нужна помощь:

«Поднимать пенсии, конечно, нужно. По большому счету пенсионеры в стране не защищены, поэтому поддержать их повышением пенсии было бы хорошо».

Актер также отметил смелость Булановой, которая решилась пойти в политику.

«Татьяна взяла на себя такую смелость и пошла. Видимо, она знает, чего хочет», - подытожил Дятлов.

Актер Андрей Ургант также хорошо отнесся к инициативе певицы.

«Разумеется, я поддерживаю введение надбавок для пенсионеров», - заявил актер.

Ранее стало известно, что актриса Людмила Поргина поддержала Буланову и ее предвыборную кампанию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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