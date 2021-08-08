«Она знает, чего хочет»: актеры высказались об инициативах Булановой

Image 16+
«Она знает, чего хочет»: актеры высказались об инициативах Булановой
Санкт-Петербург
Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова

Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова планирует стать депутатом Законодательного собрания Петербурга. Основным пунктом ее предвыборной кампании является «Ленинградская надбавка» – денежные выплаты пенсионерам. Ранее певица выступила с обращением к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила ее обеспечить чистоту выборов. 

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов и советский и российский актер Андрей Ургант позитивно восприняли инициативу Булановой. 

Дятлов поддержал певицу в ее борьбе «за право стать политиком». По его мнению, пенсионерам в стране однозначно нужна помощь:

«Поднимать пенсии, конечно, нужно. По большому счету пенсионеры в стране не защищены, поэтому поддержать их повышением пенсии было бы хорошо». 

Актер также отметил смелость Булановой, которая решилась пойти в политику. 

«Татьяна взяла на себя такую смелость и пошла. Видимо, она знает, чего хочет», - подытожил Дятлов. 

Актер Андрей Ургант также хорошо отнесся к инициативе певицы.

«Разумеется, я поддерживаю введение надбавок для пенсионеров», - заявил актер.

Ранее стало известно, что актриса Людмила Поргина поддержала Буланову и ее предвыборную кампанию. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Возможность введения родконтроля за качеством соцпитания обсудят на форуме в Саранске

6-08-2021, 21:30

Шугалей идет впереди Беглова: стали известны результаты соцопросов

6-08-2021, 16:30

Журавлев: “Чем плакаты партии «Родина» так напугали чиновников?”

5-08-2021, 19:30

Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года

5-08-2021, 12:30

В Кузбассе придумали, как разнообразить меню школьников

4-08-2021, 17:40

Шугалей призвал депутатов ЗакСа быть ближе к людям

4-08-2021, 12:25

С доверительного управления на ручное: лишь срочное вмешательство в судьбу Апраксина двора поможет его преобразить

3-08-2021, 20:20

Меценат Александр Колос сдал документы для регистрации на выборах в ЗакС

3-08-2021, 14:20

Арендаторы и инвесторы Апраксина Двора недовольны политическим безволием петербургских чиновников

30-07-2021, 21:10

“Особой заслугой Шугалея, безусловно, является участие в крупных благотворительных проектах” – Дмитрий Бабич

28-07-2021, 16:15

Бездействие команды Соколова в отношении бизнеса вредит экономике Петербурга

25-07-2021, 21:45

Судьба фудкортов в ТЦ Петербурга оказалась в руках санитарного ведомства Башкетовой

23-07-2021, 15:15

Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”

22-07-2021, 12:15

Сферу соцпита Петербурга ждет наплыв мигрантов

21-07-2021, 20:15

«Флоридан» заключит контракты на обеспечение питанием с 19 школами Приморского района

21-07-2021, 19:20

Поставки контрафактной продукции в учебные заведения встречаются все чаще

9-07-2021, 21:35

Яровая предложила инструмент по улучшению качества школьного питания

8-07-2021, 13:55

В Петербурге начали вести подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 14:15

Власти Ленобласти вводят максимально жесткий антиковидный режим

19-06-2021, 13:50

Волчек предложил ввести независимого регулятора в сферу детского питания

16-06-2021, 17:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Германии всех умерших после вакцинации предложили вскрывать: получены новые ковидные данные
  • 6-08-2021, 20:45

В Германии всех умерших после вакцинации предложили вскрывать: получены новые ковидные данные

Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без

Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса
  • 6-08-2021, 14:10

Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса

Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса,

CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане
  • 5-08-2021, 19:45

CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Американская телекомпания CNN сообщила о том, что разведка США занимается анализом генетических данных о вирусах, которые изучали уханьские ученые в

Иммунолог Жемчугов: иммунитет переболевших COVID-19 значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации
  • 6-08-2021, 19:40

Иммунолог Жемчугов: иммунитет переболевших COVID-19 значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации

Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По

Врач Прокофьев раскритиковал массовую вакцинация в разгар пандемии
  • 6-08-2021, 23:15

Врач Прокофьев раскритиковал массовую вакцинация в разгар пандемии

Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится

В Китае наказали виновников новой вспышки COVID-19
  • Вчера, 15:30

В Китае наказали виновников новой вспышки COVID-19

Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно

Новости партнеров
Новости партнеров
PHE: Вакцинированные люди продолжают быть передатчиками коронавируса COVID-19
  • Вчера, 22:05

PHE: Вакцинированные люди продолжают быть передатчиками коронавируса COVID-19

В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же

Красноярский адвокат Напольских оспаривает обязательную вакцинацию
  • 6-08-2021, 14:50

Красноярский адвокат Напольских оспаривает обязательную вакцинацию

Адвокат из Красноярска Сергей Напольских намерен через суд добиться отмены обязательной вакцинации, которая была введена постановлением главного

Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19
  • 6-08-2021, 08:15

Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19

Врач-диетолог и блогер из Ставрополя Дарья Карпелянски на своей странице в Instagram опубликовала пост на тему вакцинации от коронавируса. Она

Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае
  • Сегодня, 15:05

Global Times: коронавирус COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае

США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в