Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19

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Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19
Здоровье

Заведующая терапевтическим отделением казанской городской клинической больницы №16 Наталья Ухова со ссылкой на рекомендации Министерства здравоохранения РФ сообщила о том, каким группам граждан не рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает «Реальное время».

Так, согласно постановлению Минздрава, повторную прививку от коронавируса не желательно делать людям, у которых имеются тяжелые аллергические реакции, особенно если это аллергия на составляющие вакцины.


Специалист назвала и другие противопоказания к ревакцинации. Несмотря на то, что они практически идентичны с рекомендациями для первой прививки, все же имеются небольшие отличия.

«Делать повторную прививку не стоит гражданам, у которых была тяжелая аллергическая реакция на первую вакцинацию. В целом, если в анамнезе пациента указана тяжелая аллергическая реакция, мы не должны отправлять его на прививку. Скорее всего, таким группам людей выпишут медицинский отвод после заключения аллерголога. Другим противопоказанием к ревакцинации является возраст менее 18 лет и кормление грудью», - объяснила Ухова.

Также она назвала временные противопоказания, в числе которых обострение хронических заболевания или ОРВИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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