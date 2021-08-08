Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19

Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без
Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса,
В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По
Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится
Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше
Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
Адвокат из Красноярска Сергей Напольских намерен через суд добиться отмены обязательной вакцинации, которая была введена постановлением главного
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