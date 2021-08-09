Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы

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Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы
Экономика / В Мире

Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Он рассказал о том, что страны бывшего Варшавского блока уже начали реализацию шагов, нацеленных на то, чтобы переформатировать не только энергетическую, но и геополитическую карту Европы.

Польские олигархи Михаил Соловов и Зигмунт Солорж-Жак намерены реализовать через свои компании ряд проектов атомной энергетики. В частности, Соловов сообщил о соглашении с американским концерном GE Hitachi Nuclear Energy на строительство в период 2033-2043 годов на территории Польши четыре малых атомных реактора мощностью от одного до 1,6 гигаватта каждый. Солорж-Жак говорит о необходимости строительства Балтийской АЭС на территории Калининградской области.

В Польше, отмечает эксперт, не было в прошлом веке ни одной АЭС и энергетика этой страны базируется на угле. Поляки постепенно уходят от угольной энергетики, развивая проекты по созданию солнечных и ветряных электростанций.

Но Польша вынуждена проводить добычу угля и газа, чтобы покрыть собственные потребности в электроэнергии. При этом она закупала и российский газ. А когда возникли проблемы с его закупкой, приобретала сжиженный газ из США.

Сейчас Варшава ведет антироссийскую политику, поэтому вынуждена закупать энергоресурсы у других стран. И чтобы сделать энергетику дешевле, поляки все активнее говорят о собственной АЭС.

Польша была ранее заинтересована в Балтийской АЭС в Калининградской области, поскольку могла бы закупать российскую электроэнергию. Но реализация этого проекта была приостановлена, а в регионе созданы Талаховская, Прегольская, Маяковская теплоэлектростанции и Правдинская ГЭС, что обеспечило его полностью своей электроэнергией.

Несмотря на множество противников сближения Варшавы и Москвы, тем не менее, Балтийская АЭС может серьезно повлиять на отношениях двух стран. Солорж-Жак предлагает достраивать Балтийскую АЭС не в одиночку, а совместно с венгерской государственной компанией MVM.

И если будет заключено трехстороннее соглашение между Россией, Польшей и Венгрией, Россия получит достаточно хорошую прибыль от продажи электроэнергии, а Польша и Венгрия смогут решить проблемы с нехваткой электроэнергии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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