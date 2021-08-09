Треть руководителей российских компаний выступает за увольнение антипрививочников

Треть руководителей российских компаний заявили, что уволят своих сотрудников, если те откажутся от вакцинации против коронавируса. Таковы результаты исследования сервисов по поиску работы и онлайн-рекрутингу.

Согласно опросу, 34,6% российских компаний считают обоснованным увольнение сотрудников, не желающих ставить прививку. Наряду с тем 24,8% считают, что увольнять сотрудника стоит только, если у него нет медотвода от вакцинации.

Однако только 5% работодателей уволят сотрудника из-за боязни получить штраф. 65,4% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя. 25,1% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, 25,4% ответили, что их убеждали, а 49,5% – что их компания проводила вакцинацию на добровольной основе, пишет tass.ru .

Помимо прочего, выяснилось, что российские работодатели все же могут взять на работу сотрудника, не прошедшего вакцинацию. 33,3% назвали это дополнительным преимуществом соискателя, а 12,1% не примут на работу гражданина без прививки. 41,2% сотрудников российских компаний отреагировали бы негативно, если бы в их коллективе у каждого сотрудника появились пометки о том, что он вакцинирован или нет, положительно к такой идее отнеслись 26,7% участников опроса, а 32,1% опрошенным абсолютно безразлично.

На вопрос о том, почему сотрудники российских компаний выступают против вакцинации, 35,7% ответили, что таким образом государство хочет добиться своих корыстных целей, 29,4% ответили, что боятся навредить своему здоровью, 17% уверены, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 16% не доверяют отечественным вакцинам и лишь 1,8% ждут, когда в России появятся зарубежные препараты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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