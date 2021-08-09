Директор NIH: США пока не удается создать коллективный иммунитет, несмотря на массовую вакцинацию

В США, несмотря на массовую вакцинацию, не удалось пока создать коллективный иммунитет, заявил директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, 8 августа сообщает интернет-издание The Hill.

Он подчеркнул, что число вакцинированных еще недостаточное для того, чтобы говорить о победе над коронавирусом. Поэтому стране, по его словам, приходится платить «ужасную цену».

Тем не менее, Коллинз надеется, что США удастся эффективно побороть нынешний всплеск заболеваемости COVID-19.

Коллинз ранее в эфире программы «На этой неделе» подчеркнул, что у США есть инструменты для борьбы с вирусом. Также он призвал всех, кто еще не вакцинировался, поставить прививку, что важно для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

«Но, конечно, нам придется иметь дело с госпитализациями, всевозможными стрессами в системе медицинского обслуживания и ненужными смертями из-за того, что уже есть. Но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить это», — сказал Коллинз.

Он рекомендовал всем обязательно носить маски в местах скопления людей, поскольку это тоже одна из мер по предотвращению передачи коронавирусной инфекции. Сейчас, по его словам, важно использовать «все возможные инструменты общественного здравоохранения», чтобы снизить смертность от COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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