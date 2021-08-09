В Тюмени антипрививочники отговаривают граждан от прививки прямо у вакциномобиля

В Тюмени на улице Мельникайте близ вакциномобиля собрались местные антипрививочники и принялись отговаривать тех, кто пришел поставить прививку, от иммунизации. Об этом сообщает НашГород.ру.

Специальный мобильный пункт вакцинации остановился во дворе дома № 2. Там гражданам предлагали пройти медосмотр и, если нет противопоказаний, вакцинироваться.

Как сообщает издание, автомобиль окружила толпа противников вакцинации - они «вооружились» телефонами и начали снимать медиков, попутно высказываясь в негативном ключе о прививках.

«Туда пришли некие активисты (антипрививочники), которые высказали ряд претензий, и даже отговаривали некоторых желающих ставить прививку против коронавируса. Но все, кто хотел, всё равно проходили в автомобиль и ставили себе укол», — рассказал изданию очевидец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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