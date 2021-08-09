Любые меры поддержки нужны – актер Иван Краско одобрил инициативу о «ленинградской надбавке»

Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же
Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше
Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По
Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится
Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и?инфекционных заболеваний (США), дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
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