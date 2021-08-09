Любые меры поддержки нужны – актер Иван Краско одобрил инициативу о «ленинградской надбавке»

Жители Петербурга солидарны с инициативой певицы Татьяны Булановой о «ленинградской надбавке». Как отметил народный артист РФ Иван Краско, пенсионеры действительно нуждаются в финансовой поддержке.

Российская певица Татьяна Буланова баллотируется в петербургское Заксобрание от партии «Родина». Она намерена продвигать одну из инициатив партии, в рамках которой пенсионеры Северной столицы будут получать надбавки к пенсии.

«Родина» планировала рассказать петербуржцам об этой идее, разместив соответствующие агитационные баннеры на улицах города. Однако местные чиновники ввели негласный запрет на такую агитацию, не допустив около тысячи плакатов. Несмотря на то, что «ленинградскую надбавку» поддержали около 100 тысяч жителей Петербурга, остальные горожане теперь о ней не узнают.

«Чем наша инициатива о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона», - недоумевает Буланова.

Известную певицу поддержал актер Иван Краско: он отметил важность поддержки, которая необходима петербуржцам почтенного возраста. Актер напомнил, что цены на продукты и различные услуги постоянно растут.

«Любые меры поддержки нужны. Могу только поддержать Таню и сказать спасибо за то, что она продвигает такие полезные вещи», - считает Краско.

Также Буланову поддержала актриса Мария Кожевникова, отметившая необходимость финансовой поддержки для пенсионеров.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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