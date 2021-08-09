Российские ледоколы будут строить в Турции

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Российские ледоколы будут строить в Турции
В Мире

Турецкая компания Kuzey Star Shipyard построит для «Росморпорта» два ледокола, и это невзирая на то, что тендер на их возведение стоимостью 18,5 миллиардов рублей выиграл Онежский завод, пишет, ссылаясь на собственную информацию, «Коммерсантъ».

Один из источников газеты заявил, что конфигурация работ для турков еще будет утверждаться. Второй источник заверил, что при любых раскладах российские ледоколы будут строиться в Турции. Головной должен быть передан заказчику уже в сентябре 2024 года, а второй сразу через несколько месяцев после этого - в декабре.


Отмечается, что на строительство этих ледоколов на дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ) средства выделены в рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры. 

Ледоколы мощностью 12-14 МВт смогут проходить льды до полутора метров. Длина такого судна составляет 95,6 м, ширина — 22,5 м, осадка — 8 м, ледопроходимость — 1,5 м, скорость — не менее 16 узлов. Суда ледового класса Icebreaker 7 будут способны круглогодично работать в Балтийском, Белом и Баренцевом морях. А в летне-осенний период ходить в морях Северного Ледовитого океана и в устьях рек.

Их особенность в том, что это будет первый проект в нашей стране ледокола с энергоустановкой, способной работать на СПГ.

Очевидность подобного подряда была ясна с момента задумки. У Онежского завода банально не хватает мощностей, чтобы выполнить этот заказ. К тому же, немаловажную роль сыграла и стоимость. Если строить ледоколы в России, а не в Турции, их стоимость была бы минимум в полтора раза выше.

Ранее по такой же схеме Kuzey заключал договор на строительство двух паромов для линии Усть-Луга — Балтийск. Тендер тогда выигрывал Невский завод.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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