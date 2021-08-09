«Воз и ныне там»: ЦИК отреагировал на обращение Булановой по ситуации на выборах в Заксобрание

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на видеообращение Татьяны Булановой. По словам председателя Центризбиркома, ведомство обеспокоено ситуацией с многочисленными нарушениями, которые приводят к нарушению справедливого хода предвыборной кампании.

«Мы примем все меры и отреагируем на все сообщения. Мы даем городскому избиркому еще один шанс исправить ситуацию», - заявила Памфилова.

Также глава ЦИК подтвердила слухи об отправке в Петербург специальной комиссии для расследования хода выборов.

«С целью сбора информации о нарушениях в Петербург выехали представители ЦИК. Это сделает нашу позицию более точной, а решения - справедливыми», - отметила председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, ЦИК РФ трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии.

«Мы поменяли несколько представителей, а воз и ныне там», - заключила Памфилова.

Ранее Татьяна Буланова записала обращение в ЦИК с просьбой разобраться с многочисленными нарушениями на выборах. В частности, партии «Родина» не дают вести агитационную деятельность с помощью наружной рекламы, а Буланову, по сообщениям СМИ, Смольный планирует не допускать до выборов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей