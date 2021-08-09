Привитые от COVID-19 жители Германии хотят ограничить непривитых

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Привитые от COVID-19 жители Германии хотят ограничить непривитых
В Мире

Социологический институт Civey провел опрос среди жителей Германии на предмет их отношения к ограничительным мерам по причине коронавируса в стране. Результат показал, что около 50% немцев поддерживают сохранение ограничений для непривитых граждан, которые направлены на сдерживание распространения вируса. Об этом сообщает «ТАСС».

Так, опрос был проведен с 6 по 8 августа. Для участия в нем были задействованы 5 тысяч человек. Согласно полученным данным, 55% опрошенных поддерживают сохранение ограничительных мер для граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Против введенных правил выступили другие 39% респондентов.


Ранее глава Ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун предупредил, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в стране непривитые граждане столкнутся с серьезными ограничениями. Он подчеркнул, что правительство страны обязано защищать здоровье своих граждан. Потому даже в положении развитой концепции тестирования невакцинированные жители страны должны будут ограничить контакты. Конечно же, в случае стремительного роста заболеваемости.

Стоит отметить, что не все немецкие политики поддержали данное предложение. Некоторые из них уже выступили против, включая главу Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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