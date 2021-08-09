В Приморском районе Санкт-Петербурга открылась новая поликлиника

«Эту поликлинику долго ждали жители района. Сменили трех подрядчиков. Последняя организация устранила все замечания и достроила здание с хорошим качеством», - сказал губернатор Александр Беглов.

Посетив открывшуюся недавно поликлинику № 125 на Вербной улице, он отметил, что в ней есть отделение лечебной физкультуры с бассейном.

«По нашей программе мы сдаем с бассейном школы и детские сады. Теперь начали строить и поликлиники с бассейном», - подчеркнул он.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, она сможет обслуживать до 60 тысяч человек. Сейчас к ней уже прикреплено 20 тысяч взрослых жителей микрорайона Коломяги.

Учреждение соответствует всем современным стандартам, оснащено необходимым оборудованием, работает в «бережливом» формате. В поликлинике есть отделение, отвечающее за вакцинацию и углубленную диспансеризацию, в том числе людей, переболевших ковидом. Возможность привиться здесь будет у 250 человек в смену.

В этом году планируется начать строительство еще одной поликлиники на 600 посещений в смену на Туристской улице. В ЖК «Богатырь» на Полевой Сабировской улице будет офис врача общей практики. Застройщик безвозмездно передаст помещения в собственность города.

Источник: Администрация Санкт‑Петербурга

www.gov.spb.ru

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