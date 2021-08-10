Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию.

Он подчеркнул, что уже официально сообщалось об отсутствии полной гарантии защиты вакцинации от COVID-19, пишет Свободная Пресса . Эту информацию подтвердил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он сообщил, что заражаются после вакцинации около 2,5% привитых, хотя ранее реаниматолог-анестезиолог Денис Проценко говорил, что вакцинация обеспечивает едва ли не 100% гарантию защиты от коронавирусной инфекции.

Если сопоставить цифры, которые назвал Мурашко, со статистикой по стране, то получается, что вакцинированные заболевают в полтора раза чаще, чем жители России в целом. И это не может не вызывать беспокойство, ведь тогда получается, что вакцинация повышает шансы заражения.

«С первой прививкой наиболее массовым «Спутником V» заболели 0,5%, а со второй — 1,6%. После первой прививки «Ковиваком» заболело 1,1%, а после второй — 0,9%. А вот ситуация с «Эпиваккороной», в число разработчиков которой вошла глава Роспотребнадзора Попова, просто пугает: если после первой прививки заболело 1,6%, то после второй — уже 6,1%», - пишет Делягин.

Эксперт отметил, что статистика ряда стран показала рост случаев заражения как раз после масштабного вакцинирования. Это произошло в Индии, Израиле, Англии, Исландии и даже Гибралтаре. В Гибралтаре, к слову, после вакцинирования 99% населения заболеваемость коронавирусом подскочила в 26 раз.

Поэтому, пишет Делягин, напрашивается вывод, что российские чиновники продолжают обслуживать фармацевтических олигархов и готовы расширить масштабный медицинский эксперимент.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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