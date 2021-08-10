Ученый Нетесов назвал главное условие снижения смертности от COVID-19

Только массовая вакцинация, когда будут привиты все, кому не противопоказаны вакцины по состоянию здоровья, снизит смертность от COVID-19.

Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Сейчас от COVID-19 в мире умирает в среднем 3%, но и с этим показателем необходимо бороться, уверен эксперт.

«Смертность от гриппа составляет от 0,02% до 0,2%, всё зависит от штамма, от возраста человека, от его уровня хронических заболеваний. Сейчас средняя смертность от коронавируса – примерно 3%, у большей части людей, это 80%, заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, проходит как простуда. Опустится ли смертность от коронавируса до смертности от вируса гриппа? У нынешнего вируса это произойти не может до поголовной вакцинации населения, и затем необходима ревакцинация, но, может, не с такой частотой, с которой нам сейчас рекомендуют», – подчеркнул эксперт в эфире «Радио 1».

О необходимости вакцинации и последующей ревакцинации говорят и западные ученые. Они не исключают, что в будущем COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды. Тем не менее, прививаться, как отмечает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, придется всем. Возможно прививку придется ставить раз в пять лет, чтобы защититься от заражения и сдержать интенсивное распространение коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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