Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19

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Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19
В России

Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в Лиге защитников пациентов. Ее президент Александр Саверский считает, что премирование медиков приведет к увеличению уровня заболеваемости. Кроме того, искушение получить премию может довести до того, что они будут массово приписывать себе услуги, которых на самом деле не оказывали.


«Будут приписки. Огромное количество примеров: до 2014 года система ОМС рассчитывалась с поликлиниками за услуги, пока не стали подозревать приписки. В 2014 году Москва перешла на подушевую систему финансирования. И если в 2013 году было оказано 700 млн услуг, то после перехода, в 2014 году ? 400 млн. Падение за год на 70 процентов. И все равно в 2015 году в отчете МГ ФОМС говорится о 29 процентах приписок как раз на профилактике вакцинирования. И это только то, что выявлено», - рассказал президент Лиги защитников пациентов в эфире Общественной службы новостей.

Продолжая тему, он предположил, что ради премирования медики могут сливать дорогостоящую вакцину. 

«И это выгодно всем: государство делает вид, что борется с чем-то, врачи получают за это деньги, а население прикрыто сертификатами и не получает вакцину, которую считает небезопасной», ? пояснил гость эфира.

Однако приписки - это только часть большой проблемы, полагает общественник. Россиянам, возможно, придется столкнуться с огромным давлением - их начнут уговаривать пройти вакцинацию. А если не поможет - будут запугивать и принуждать. Медотвод в подобных обстоятельствах будет получить трудно, практически нереально.

Но приписки только часть проблемы, отметил Алексей Саверский. Людей будут уговаривать, запугивать и принуждать к вакцинации. В такой ситуации получить медотвод будет еще труднее.

«И у части населения вырастет заболеваемость. Люди после вакцин болеют, симптоматика похожа на коронавирус, растет количество осложнений после прививок. Основные жалобы после вакцинации ? температура, возникновение тромбозов и осложнений с ними связанных. А еще люди умирают. У нас десятки сообщений о смертях», - рассказал он.

Саверский добавил, что Лига начала работать над картой летальных исходов после вакцинации, взглянуть на нее можно на сайте Стоп.паника.

«В Петербурге уже признали, что несколько человек умерли вследствие осложнений хронических заболеваний после вакцинации. Зачем надо было прививать тяжелобольных людей, если они умирают? Это преступление», ? резюмировал собеседник ОСН.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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