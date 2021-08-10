Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19

Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же
Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и?инфекционных заболеваний (США), дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором
Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
Заведующая терапевтическим отделением казанской городской клинической больницы №16 Наталья Ухова со ссылкой на рекомендации Министерства
Профессор Эран Сигал, компьютерный биолог из Научного института Вейцмана сообщил, что причиной нового возможного карантина и очередного витка
Тренд на смену пола на Западе утрачивает популярность. Скажем, если еще 30 лет назад в Швеции запрос на смену пола подавали не менее 12 тысяч человек
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