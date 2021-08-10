Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все - привитые, непривитые. И это немудрено, потому как заявила вирусолог, доктор биологических наук, профессор Елена Терёшина, создать вакцину от коронавируса просто невозможно. Это доказано уже экспериментальным путем, уверяет специалист.

Ковид, как известно, не первый коронавирус с которым нам приходится иметь дело. Но он стал первым, который вызвал столь масштабную пандемию. Между тем коронавирусы серьезно сказывались на здоровье свиней в СССР, и ветеринары это прекрасно помнят. Для животных патоген нес исключительную опасность.

Практически 40 лет ученые пытались разработать метод для лечения заболевания свиней, которые вызывает коронавирус. Но у них ничего не вышло.

«В мире никто коронавирусом из медиков не занимался. Почему о нем знают, но продолжают говорить, что он – «мутная вода»? Потому что это была ветеринарная проблема: вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней, который вызывается коронавирусом», – пояснила в эфире ОСН Терёшина.

По словам вирусолога, какие только методы не принимались для решения коронавирусного заболевания свиней, но ничего не получилось.

«И ее, проблему, вообще закрыли, приняв, что никакие вакцины против него не работают. Потому просто стадо, если оно заражается, его тут же забивают», - резюмировала она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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