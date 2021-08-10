Российской экономике предсказали возможный необратимый ущерб из-за пандемии

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Российской экономике предсказали возможный необратимый ущерб из-за пандемии
Экономика / В России

Эксперты инфекционной компании BlackRock назвали риски необратимого ущерба российской экономики из-за пандемии коронавируса.

Среди стран, которые охватил прогноз, помимо России также Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет, пишет Лента.ру. В прогнозе говорится о том, что последствия пандемии могут сдерживать восстановление экономики, если программа вакцинации населения будет проходить медленно.


«Мы также видим меньше возможностей для изменений в регуляции. Многие центральные банки стран c развивающимся рынком значительно смягчили политику в 2020 году, но некоторые уже начали ужесточение на фоне неослабевающего роста инфляции, например, в Бразилии, Мексике и России. Сдержанность в бюджетных расходах, по нашему мнению, также может сказаться на росте», — заявляют эксперты.

Ранее в Минфине РФ заявили о том, что для восстановления экономики важно предпринимать стимулирующие меры. В частности, Минфин выступает за увеличение заимствований и смягчение бюджетного правила, ограничивающего расходы бюджета.

Отметим, Минэкономразвития сообщил о росте ВВП в июне. Его уровень достиг показателей четвертого квартала 2019 года. Также в стране отмечается рост доходов населения. Их уровень,  заявляют в ведомстве, приближается к допандемийному уровню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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