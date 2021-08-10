«Посыл правильный и актеры хорошие»: пользователи оценили трейлер к «Солнцепеку»

Создатели фильма «Солнцепек», премьера которого состоится уже на этой неделе, заявили, что постарались максимально достоверно показать события, происходившие в 2014 году в Донбассе. Пользователи Сети уже прокомментировали трейлеры и постеры к картине, предположив, что хоть картина и будет жесткой, но при этом она будет правдивой.

С момента первого упоминания о выходе киноленты на официальном сайте фильма появилось несколько постеров. На них врачи, дети, педагоги окружены атмосферой хаоса, который является неотъемлемой частью любых вооруженных конфликтов. Некоторые детали «Солнцепека» раскрыты в трейлерах.

Название фильма – не только аллюзия на аномальную жару мая 2014 года, но и на название тяжелой огнеметной системы.

Сюжет картины повествует о семье Новожиловых. Главный герой (бывший афганец Влад Новожилов) пытается спасти родных, покинув страну. Однако границы оказываются закрыты. В связи с этим ему предстоит сделать тяжелый выбор для спасения близких.

Трейлеры и постеры к фильму прокомментировали жители Луганской области, где и происходит действие ленты. В частности, пользователи отметили, что картина, скорее всего, будет непростая. Тем не менее, ее стоит посмотреть, чтобы понимать, что происходило на самом деле.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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