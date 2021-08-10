Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с распространением штамма дельта, который «возможно, стал самым заразным вирусом» в истории человечества, передает Daily Mail.

Почему он так думает? Бриллиант обосновывает: у нас нет достаточного количества вакцин для каждой (!) страны в мире. На текущий момент на планете привиты только 15 процентов граждан. Если же говорить о вакцинации в разрезе стран, то в некоторых государствах вакцины не поставили даже 5 процентам жителей. Разумеется, при таких темпах говорить о коллективном иммунитете не приходится. Тем более что в мире распространяется мега-заразный дельта-штамм коронавируса.

Доктор Бриллиант говорит, что этот вариант самый заразный из всех вирусов, которые ему когда-нибудь доводилось видеть.

«Я думаю, что мы ближе к началу, чем к концу пандемии, и не потому, что вариант Дельта, который мы рассматриваем сейчас, будет длиться так долго. Если мы не вакцинируем всех в более

чем 200 странах, все равно будут появляться новые варианты», - пояснил журналистам эпидемиолог.

Дельта, который ранее называли индийским вариантом, появился в Индии в октябре 2020 года. Специалисты из области здравоохранения Индии назвали штамм «двойным мутантом», поскольку он несет две мутации: L452R и E484Q. Причем обе нацелены на то, чтобы помочь вирусу легче проникать в клетки человека и заражать как можно большее количество людей.

«Когда мы говорили о вирусе раньше, мы не имели дело с патогеном, инкубационный период которого составлял три с половиной дня и каждый случай приводил бы к появлению еще восьми с экспоненциальным ростом. Это, не исключено, самый заразный вирус, который мы когда-либо видели на памяти живущих», - пояснил эксперт.

Он добавил, что вакцины, которые сейчас применяются, способны не допустить серьезных осложнений коронавируса и протекания заболевания в тяжелой форме, но не всегда могут обеспечить защиту от заражения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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