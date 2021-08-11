Ученый-социолог Максим Шугалей допущен к предвыборной борьбе за кресло в ЗакСе

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей выдвигается в петербургский парламент от партии «Родина».

Сегодня территориальная избирательная комиссия официально провела регистрацию Шугалея. Ученый выдвигается в Заксобрание по 5 округу в Выборгском районе Петербурга.

Шугалей профессионально подошел к формированию предвыборной программы, и включил в нее пункты, которые посчитал важными на основе общения с людьми. Речь идет об отмене зарплат депутатов, ленинградской надбавке пенсионерам, создании института народных советников для решения районных проблем.

Отметим, что накануне террком отказал в регистрации в ЗакС Татьяне Булановой, еще одному представителю «Родины».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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