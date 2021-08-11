Глава минздрава Грузии Тикарадзе выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в ходе брифинга заявила, что в стране может быть введена обязательная вакцинация для представителей некоторых сфер, как и в ряде других стран, но сама она является противницей этой меры.

«Я уверена, что мы сможем избежать подобных требований и задач по отношению к государству», — отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава добавила, что четвертая волна коронавируса, которая накрыла страну, оказалась более тяжелой, нежели предыдущие, поскольку по стране начал распространяться дельта-штамм коронавирусной инфекции.

Заметим, что в прошлом месяце госпожа Тикарадзе сделала очень смелое заявление о том, что вакцинация не стала ключевым инструментом по сдерживанию пандемии. Поэтому призвала всех без исключения носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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