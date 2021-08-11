Где и сколько умирает людей в мире после вакцинации от коронавируса

По состоянию на 23 июля число случаев появления негативных последствий вакцинации в США составило 518 770. Более трети этих случаев относятся к тяжелым последствиям. В Евросоюзе на конец июня число случаев, связанных с серьезными побочными эффектами после вакцинации от ковида, составило более полутора миллионов.

Статистика скончавшихся от вакцинации такова: 15 тысяч в Евросоюзе, 11 тысяч - в США, полторы тысячи - в Великобритании, в России - ноль.

Руководитель Русского экономического общества Валентин Катасонов отметил, что американские медики из числа самых осторожных признают, что число летальных исходов в несколько раз больше. А британский медик Вернон Коулман считает, что в Англии смертность от вакцинации занижена в сто раз. В России публичной системы учета последствий вакцинации нет. Катасонов подчеркнул, что в России можно услышать о том, что после прививок некоторые наши граждане тоже умирают. А чиновники говорят, что это неправда и происки врагов. Ранее министр здравоохранения России заявил, что летальные случаи от вакцинации в стране не зафиксированы. Он также сообщил, что медицинские организации должны передавать информацию об осложнениях и том, что все случаи проявления негативных последствий рассматривается комиссией.

Вообще, большинство стран ведут статистику прививок от COVID-19. Полностью вакцинированных людей в мире на конец июля оказалось 1,12 млрд человек, что составило 14,4 % населения планеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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