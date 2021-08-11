Политологи положительно высказались о Шугалее, отметив «несгибаемость» социолога

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Политологи положительно высказались о Шугалее, отметив «несгибаемость» социолога
Политика
Социолог Максим Шугалей

Социолог Максим Шугалей баллотируется в Заксобрание Петербурга. Ученый, известный по ливийскому плену, вернулся на родину в декабре прошлого года, и уже зарекомендовал себя как сильный общественный деятель. 

О политической карьере социолога высказались российские политологи. По их мнению, Шугалей сможет попасть в ЗакС и принести этим пользу Петербургу.

«Приход яркой личности в политику имеет смысл только тогда, когда эта яркая личность идет туда с конкретными целями и готова драться», - считает публицист и политолог Павел Кухмиров. 

По словам эксперта, он искренне желает, чтобы именно такой путь был выбран Шугалеем. 

Политолог Алексей Филиппов считает социолога сильной личностью:

«Выдержать то, что он прошел в Ливии, и остаться в здравом уме - на такое способен далеко не каждый. Уверен, что Шугалей сможет построить карьеру сильного политика, который поставит потребности людей на первое место».


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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