Либеральные СМИ, которые подхватили фейк BBC о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии, пытаются подыграть антироссийским интригам Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ученый прокомментировал недавнюю публикацию британского агентства, которое утверждает, что в его распоряжении оказались доказательства деятельности «вагнеровцев» в африканской стране. Речь идет о некоем планшете, якобы оставленном одним из бойцов ЧВК под Триполи в 2020 году и переданном BBC источниками в ливийской разведке.

Утверждается, что на устройстве были обнаружены карты линии фронта на русском языке, фотографии с разведывательных беспилотников, а также список позывных «вагнеровцев». Впрочем, никаких доказательств достоверности этих данных издание не приводит.

По мнению главы ФЗНЦ, общественность в очередной раз пытаются ввести в заблуждение псевдорасследованием.

«Полная омерзительная чушь. Видимо, и сейчас этот «фильм» не случаен. Наверняка предстоит очередное заседание ООН или еще какой-то бесполезной и малоэффективной структуры, ведь для этого накануне и вбрасываются слепленные на скорую руку фейки», — отметил Шугалей.

Особого внимания в этой ситуации, по его словам, достойны российские СМИ, моментально подхватившие очередной вброс.

«Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», подхватившие грязную западную клевету против россиян. Не подыгрывайте очередным интригам врагов. Позор вам!» — подчеркнул президент ФЗНЦ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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