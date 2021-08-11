BBC ошиблось в позициях на «доказательных» картах в расследовании по Ливии

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BBC ошиблось в позициях на «доказательных» картах в расследовании по Ливии
В Мире
Фото: ФАН (riafan.ru)

Британское агентство BBC опубликовало расследование о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии. Оно основано на данных с планшета Samsung, который, по заявлению информатора из распущенного Правительства национального согласия (ПНС), был потерян одним из бойцов группы весной 2020 года. Утверждается, что девайс содержит информацию о зонах активности ЧВК, позывных, а также кадры с беспилотных летательных аппаратов.

Федеральное агентство новостей разоблачило псевдорасследование BBC и выяснило, как западное информационное агентство создавало очередной фейк, посвященный россиянам в Ливии. 

Вопросы вызывают обстоятельства, при которых планшет попал в руки журналистов. Во-первых, если он содержит столь значимые данные,  непонятно, почему подобный вещдок передан частным лицам, а не правоохранительным органам, которые на его основе инициировали бы официальное расследование. Во-вторых, подобное действие обнуляет ценность устройства, так как журналисты имели возможность самостоятельно загрузить на него любую информацию.

Подозрительно и само содержание планшета. Дело в том, что большинство кадров относится к району шоссе Салим Башир, где в 2020 году действительно происходили столкновения бандформирований и Ливийской национальной армии (ЛНА). Если допустить, что нанесенные красные точки с «позывными» являются опорными пунктами ЧВК, то получается, что они располагались на территории, подконтрольной именно ПНС, чьи войска, в свою очередь, внезапно «оказались» в тылу ЛНА.

При этом заявленные опорные пункты не повторяются на разных картах. В целом же приведенные изображения имеют признаки правок, произведенных при помощи графического редактора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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