Из магазинов Бельгии начали изымать десятки вызывающих рак продуктов питания

Представители бельгийского Федерального агентства по безопасности пищевой продукции AFSCA сообщили о том, что в ближайшее время из магазинов Бельгии исчезнет более 50 наименований продуктов питания из-за содержания в себе вещества, вызывающего онкологию. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Так, вскоре из магазинов пропадут некоторые виды товаров популярных марок. Среди них окажутся мороженое, творожные сыры, консервы, специи, шоколад и прочее.

Эксперты сообщают, что в ряде продукций было обнаружено опасное вещество – оксид этилена. Известно, что его длительное употребление способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний. К счастью, при однократном попадании в организм вещество не вызывает серьезных проблем.

Специалисты AFSCA предлагают жителям Бельгии ознакомиться со списком запрещенных продуктов на личном сайте организации. Кроме того, всем, кто ранее приобрел товары из списка, следует отнести обратно в магазин. Сотрудники обязаны принять его обратно и отдать полную потраченную сумму покупателю.

Отметим, что оксид этилена представляет собой сжиженный бесцветный газ. В производстве продуктов питания он применяется в качестве дезинфектанта, то есть защищает товары от образования плесени. При этом в Евросоюзе давно запретили использовать данное вещество в пищевой промышленности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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