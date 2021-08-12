Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

Экс-глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн обратил внимание на то, что страна находится на грани катастрофы с точки зрения заболеваемости коронавирусом. И это при том, что новое правительство страны начало свою деятельность при нулевой смертности от инфекции. Об этом сообщает «Красная весна».

«Мы передали им страну с нулевой заболеваемостью, а сейчас она находится на грани катастрофы. Я старался держать это в себе. Не хотел критиковать сразу же, как покинул должность», - эмоционально высказался член партии «Ликуд».

Он добавил, что намеревался наблюдать за реальными действиями нового правительства, однако ситуация достигла предела. По словам Эдельштейна, власти Израиля выбрали позицию игнорировать советы экспертов и не предпринимать решительных и серьезных шагов в борьбе с коронавирусом.

Ранее, 13 июня в Израиле после ухода премьер-министра Биньямина Нетаньяху со своего поста было сформировано новое правительство. В конце июня заболеваемость коронавирусом в стране начала стремительно расти. На данный момент ежедневно регистрируется около 6 тысяч новых случаев инфицирования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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