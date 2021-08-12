Китайские СМИ в статьях о коронавирусе COVID-19 ссылались на несуществующего биолога

В китайских СМИ публиковали цитаты несуществующего швейцарского биолога по имени Уилсон Эдвардс, в которых шла речь о COVID-19. Посольство Швейцарии в Пекине призвало удалить эти публикации, подчеркнув, что считает недопустимым размещение в прессе фейковых новостей, пишет Газета.ру .

«Ищем Уилсона Эдвардса, предполагаемого биолога, цитируемого в прессе и социальных сетях Китая за последние несколько дней. Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться! Но более вероятно, что это фейковые новости, и мы призываем китайскую прессу и пользователей соцсетей удалить эти сообщения», — пишет дипмиссия в Twitter.

Сообщается, что ссылаются на публикации предполагаемого ученого в Facebook такие издания, как CGTN, Shanghai Daily и Global Times.

Также швейцарские дипломаты рассказали, что аккаунт, на который ссылались в публикациях, был создан несколько недель назад и подписаны на него лишь три пользователя. В дипмиссии подчеркнули, что в реестре Швейцарии нет гражданина по имени Уилсон Эдвардс и ни одной академической статьи под этим именем не существует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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