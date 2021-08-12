Евгений Пригожин сравнил журналистку «Медузы» с антироссийским персонажем из «Солнцепека»

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Евгений Пригожин сравнил журналистку «Медузы» с антироссийским персонажем из «Солнцепека»
В России
Кадр из фильма «Солнцепек»

Журналистка издания «Медуза» (признан иноагентом в РФ) Лилия Яппарова обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать слух о его причастности к финансированию фильма «Солнцепек».

В пресс-службе «Конкорда» пояснили, что у предпринимателя нет информации, принимал ли он участие в финансировании киноленты. В сообщении также указано, что продюсер фильма Сергей Щеглов на закрытом показе фильма выразил слова благодарности некому «заказчику» за идею и спонсорскую помощь. 

«Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно», - говорится в ответе пресс-службы «Конкорда».

Журналистке также порекомендовали ознакомиться с «Солнцепеком» и внимательно посмотреть на образ Игоря Батурова, представленного в кинокартине в качестве антироссийского персонажа. 

Кроме того, пресс-служба опубликовала отдельный вопрос от Пригожина, адресованный Яппаровой.

«Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» - поинтересовался бизнесмен.

Напомним, в Петербурге прошёл закрытый показ фильма «Солнцепек», рассказывающий о реальных событиях, произошедших в Луганске в 2014 году. Зрители признались, что несмотря на жесткость киноленты, история передана правдиво. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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