Беглов добился своего и не пустил «Родину» на выборы

Городская избирательная комиссия Петербурга отказалась регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на выборы в ЗакС, подтвердив тем самым, что чиновники из городской администрации, устроившие беспредел, одержали победу.

На заседании Горизбиркома, прошедшем вечером 12 августа, члены комиссии единогласно проголосовали за отказ в регистрации списка всех кандидатов от партии «Родина». По данным СМИ, ГИК изначально планировал отклонить список кандидатов в депутаты от этой партии.

Ситуация в Петербурге наглядно показывает, что в городе происходит тотальная «зачистка» всех политических противников Смольного. Баллотироваться в городской парламент могут только политики, имеющие определенные договоренности с администрацией Петербурга. ЗакС, в котором депутатами будут только люди, лояльно относящиеся к губернатору Александру Беглову, позволит ему избежать критики. Кроме того, ему не придется ретироваться с заседаний городского парламента, как он делал ранее.

В «черном списке» у губернатора Северной столицы значатся РПСС, «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией в РФ и иноагентом), партия «Родина», а также некоторые «инакомыслящие» кандидаты в депутаты ЗакСа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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