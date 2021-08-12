BBC использовал фотомонтаж: россиянин намерен встретиться в суде с британскими журналистами

Сегодня в издание «Правда» поступило письмо Владимира Анданова, который намерен судиться с британской телекомпанией ВВС.

Напомним, что вчера вышло новое псевдрасследование от британских журналистов. В этот раз оно было посвящено некому «российскому присутствию» на территории Ливии. В своей публикации сотрудники ВВС необоснованно причислили нескольких россиян к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Владимир Анданов стал одним из пострадавших по вине британской телекомпании. Как сообщается в письме, он намерен подать в суд на ВВС за распространение порочащей его имя информации.

«Я, Владимир Анданов, подаю в суд на BBC и его русскую и арабские редакции в связи с тем, что 11 августа 2021 года они разместили ложную информацию обо мне.

BBC использовал фото из открытых источников и фотомонтаж для того, чтобы ввести читателей в заблуждение. Из притянутых фактов были сделаны выводы о моем участии в незаконных действиях, которые я, безусловно, не совершал», — заявил россиянин.

Анданов заявил, что над подачей заявления в настоящее время работают юристы. Он уверен, что добьется справедливости и защитит свое честное имя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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