Более 800 врачей призывают губернатора Флориды отменить распоряжение о запрете на использование в школах масок

Свыше 800 врачей подписались под обращением, адресованным губернатору Флориды Рону ДеСантису, с призывом отменить распоряжение, запрещающее местным чиновникам образования применять в школах запрет на использование масок. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что в прошлом месяце ДеСантис издал распоряжение, запрещающее местным школьным округам Флориды требовать от учащихся носить маски в учебных заведениях. Он даже пригрозил директорам и членам школьных советов, что у них за введение такого запрета будут удерживать зарплату.

Врачи считают такое распоряжение верхом безрассудства, поскольку во Флориде сейчас наблюдается всплеск COVID-19 и увеличение количества госпитализаций из-за дельта-штамма коронавируса. Свыше 19 тысяч жителей штата заражались COVID-19 ежедневно в течение минувшей недели, и это является «худшим еженедельным показателем инфицирования с начала пандемии». При этом в среднем в штате ежедневно госпитализируются 1800 человек.

«Врачи наблюдают, как дети напрасно страдают из-за того, что губернатор ДеСантис отвергает простые средства защиты, такие как маски и вакцинация», - сказано в тексте письма правозащитной группой Комитета по защите здравоохранения, подписи под которым поставили свыше 800 врачей.

Они призывают губернатора рассуждать здраво. Согласно последней информации, во Флориде сейчас привиты менее половины жителей. При этом вакцинация разрешена только для лиц от 12 лет. Это означает, что порядка 120 тысяч детей в штате остаются уязвимыми, так как не могут быть привитыми.

«Распоряжение, запрещающее местным школьным округам применять меры защиты от COVID-19, подвергает каждого ребенка более опасному, чем грипп, вирусу, столь же заразному, как оспа, и который можно предотвратить посредством использования масок и вакцинацию. Губернатор ДеСантис фактически объявил вне закона первое, и почти проигнорировало второе», - считают медики.

В письме содержится требование к губернатору отменить «свое безрассудное распоряжение» и разрешить, и поощрять местные школьные округа к внедрению мер безопасности, которые могут минимизировать распространение COVID-19, например, ношение масок. Кроме того, медики настаивают на том, чтобы администрация губернатора возобновила предоставление ежедневных данных о COVID-19 в полном объеме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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