В США подросткам в обмен на вакцинацию от COVID-19 дарят наушники AirPods

В США граждан стимулируют вакцинироваться денежными премиями.

Так, тем, кто соглашается поставить прививку от коронавируса, выплачивают по 100 долларов. Ранее о денежном вознаграждении для вакцинированных сообщил президент США Джо Байден. После этого ежедневные показатели вакцинирования американцев выросли на 25%.

«Я бы вернулся и сделал три прививки. Но если отбросить шутки, то предложение платить 100 долларов за вакцинацию привело к увеличению ежедневных показателей на 25%», - сказал Байден.

Власти штатов вводят дополнительные стимулы для того, чтобы все больше людей вакцинировались. В мэрии Вашингтона, к примеру, решили запустить новую программу для возрастной группы 12-17 лет. Подросткам в обмен на первую вакцинацию они дарят наушники AirPods. Но важно учитывать, что вакцинироваться подростки могут только при согласии опекуна или родителя.

Также программа открыта для студентов в возрасте от 18 до 21 года, которые имеют диплом об окончании средней школы.

А тем, у кого наушники есть, власти предлагают подарочную карту на 51 доллар. И все, поучаствовавшие в этой программе, смогут выиграть стипендию на обучение в размере 25 тыс. долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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