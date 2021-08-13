Булыкин прокомментировал отказ в регистрации Булановой на выборах в ЗакС Петербурга

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Булыкин прокомментировал отказ в регистрации Булановой на выборах в ЗакС Петербурга
В России
Дмитрий Булыкин / Фото из открытых источников

ТИК №17 Калининского района Петербурга подтвердил отказ в регистрации певице Татьяне Булановой в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Экс-футболист, кандидат от партии «Родина» в Госдуму Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию, отметив, что артистка смогла бы стать отличным представителем петербуржцев. 

«Узнал об официальном отказе в регистрации моей коллеге на этих выборах Татьяне Булановой. Ее отказались пускать на выборы в парламент Петербурга от партии «Родина». Она разумеется станет замечательным представителем петербуржцев и в Госдуме, но хотела бы в первую очередь работать в родном городе», - рассказал экс-футболист. 

По мнению Булыкина, избирательная система в Петербурге парадоксальна. Кандидаты вынуждены бороться с чиновниками за проведение честных выборов и соблюдение законов. Ярким примером стала партия «Родина», которой на протяжении всей предвыборной гонки ставят палки в колеса. 

«Тем не менее, я знаю, что на нашей стороне люди. Сотни тысяч поклонников Татьяны. Их нельзя подвести! Будем бороться за справедливость», - заявил он. 

Партия «Родина» намерена оспорить решение избиркома в суде. Аналогичная ситуация произошла и с экс-футболистом Булыкиным. Его исключили из федерального списка партии якобы за наличие иностранных акций. Восстановить статус кандидата удалось через суд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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