National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

Завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс написал статью для американского журнала The National Interest, в которой выразил уверенность, что Третья мировая война может начаться из-за сговора государств, которые проводят авторитарную политику - Китая и России.





«Со своей стороны, американские лидеры должны задуматься, не сыграют ли они роль британских и французских государственных деятелей 1930-х годов — лидеров, которые думали, что могут умиротворить Гитлера, утолив его ненасытную жажду территорий, имперского статуса и чувства отмщения», — говорится в публикации.

При этом он допустил, что роль, которую играла Польша во Второй мировой, в Третьей достанется Японии. По мнению Холмса, и РФ, и КНР хотели бы оторвать от ее территории кусочек. И если они вознамерятся это сделать, США придется вмешаться. Конфликт в данном случае рискует стать глобальным.

Автор статьи также допускает противостояние между РФ и Китаем, и для Японии в этом тоже не будет ничего хорошего.

Москва и Пекин могут использовать неядерные стратегии и технологии для нанесения удара по Японии, предупреждает он, и США могут не успеть на это среагировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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