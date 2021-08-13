Пригожин назвал акцию националистов у суданского посольства в Киеве «вялым метеоризмом»

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России. Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что
Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно
Появление новых штаммов коронавируса, в том числе «йоты», который отличается высокой смертностью, является биологической войной. Такое мнение
О работе с бывшими лидерами Югославии, осужденными за геноцид, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил на молодежном форуме
Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных
Президент Лиги защиты врачей России Семен Гальперин прокомментировал вакцинацию от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что ученые пока не добились
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на
В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и
Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с
Глава Министерства здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в ходе брифинга заявила, что в стране может быть введена обязательная вакцинация для
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