Украинские власти сопротивляются разоблачению преступлений армии, совершенных в Донбассе. Такое мнение выразил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

После выхода в прокат фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске 2014 года украинские националисты из НКО «Ардис» организовали акцию, направленную против сотрудничества Республики Судан с Россией. Митинг прошел 12 августа в Киеве возле задания посольства африканской страны.

Журналисты «Политнавигатора» обратились за комментарием к предпринимателю, поскольку он неоднократно отправлял гуманитарную помощь в Судан и поддерживал эту страну во время кризиса.

Первая причина, почему националисты приняли участие в мероприятии – это деньги. В условиях глубокого кризиса для безработных «активистов» это возможность заработать, считает Пригожин.

«Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцепек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм», – заявил предприниматель.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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