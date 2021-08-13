Пригожин выиграл суд у Волкова по иску о защите чести и достоинства

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Пригожин выиграл суд у Волкова по иску о защите чести и достоинства
В России
Фото из открытых источников

Предприниматель Евгений Пригожин выиграл суд против соратника Навального Леонида Волкова. Решение по иску было вынесено Пролетарским районным судом Твери 13 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Конкорда».

Юристы компании поблагодарили сотрудников суда за проявленный профессионализм. 

Напомним, бизнесмен подал иск о защите чести и деловой репутации к Леониду Волкову за размещение недостоверной информации в социальных сетях. Пригожин потребовал признать недостоверными распространяемые сведения о его причастности к смерти группы журналистов в ЦАР.

В итоге суд встал на сторону предпринимателя и обязал соратника Навального выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, во время заседания распространенная Волковым информация была признана недостоверной.

Поскольку Волков находится в федеральном розыске, его сторону на суде представляли государственные адвокаты.

Стоит отметить, что перед этим состав преступления в публикациях соратника Навального углядел и московский суд. Тогда юристы «Конкорда» потребовали возбуждения уголовного дела по статье о клевете. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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