Пригожин выиграл суд у Волкова по иску о защите чести и достоинства

Предприниматель Евгений Пригожин выиграл суд против соратника Навального Леонида Волкова. Решение по иску было вынесено Пролетарским районным судом Твери 13 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Конкорда».

Юристы компании поблагодарили сотрудников суда за проявленный профессионализм.

Напомним, бизнесмен подал иск о защите чести и деловой репутации к Леониду Волкову за размещение недостоверной информации в социальных сетях. Пригожин потребовал признать недостоверными распространяемые сведения о его причастности к смерти группы журналистов в ЦАР.

В итоге суд встал на сторону предпринимателя и обязал соратника Навального выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, во время заседания распространенная Волковым информация была признана недостоверной.

Поскольку Волков находится в федеральном розыске, его сторону на суде представляли государственные адвокаты.

Стоит отметить, что перед этим состав преступления в публикациях соратника Навального углядел и московский суд. Тогда юристы «Конкорда» потребовали возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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