Ученые призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от коронавируса

Издание The Guardian, ссылаясь на компетентное мнение экспертов, отмечает, что множество людей в мире умрет из-за нехватки вакцин от коронавируса, если руководители западных стран сделают приоритетом иммунизацию населения третьей дозой вакцин в то время, когда бедные государства испытывают дефицит подобных препаратов. В частности, такого мнения придерживаются директор группы Оксфорда по разработке вакцины, профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

В этой связи они призвали лидеров стран Запада отказаться от третьей дозы вакцин и поделиться препаратами с другими государствами. Практика введения третьей дозы приведет к дефициту вакцин в остальном мире. Если лидеры западных стран забудут о своей ответственности перед остальным миром, то история это запомнит, отмечают эксперты.

Как отметил профессор Поллард, дельта-штамм коронавируса мешает формированию коллективного иммунитета, так как заражает даже привитых людей.

Поллард подчеркнул, что распространение вируса не удастся остановить, даже с помощью вакцинации всех детей. Профессор предложил вместо массовой вакцинации приложить все усилия на лечение заболевших.

Он также упомянул, что если привить от кори 95% населения, то распространение вируса кори остановится, но штамм дельта будет заражать тех, кто привился.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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