Уникальное кипарисовое озеро под Анапой на краю гибели

Общественники считают, что местную здравницу незаконно передали в частную собственность.

Краснодарский суд отказал признать памятник природы федеральной собственностью. Росимущество в очередной раз проиграло суд за кипарисовое озеро в Сукко. Теперь им владеет фирма, входящая в состав финансовых структур Романа Абрамовича. Активисты и экологи бьют тревогу, ведь на участке расположено озеро с рощей болотных кипарисов, которое является памятником природы. Экологи утверждают, что объект был передан в частную собственность незаконно.

«Захват Кипарисового озера длится уже несколько лет, - комментирует ситуацию руководитель Всероссийской Программы «Содействие Становлению Сильной России» в Южном федеральном округе Самвел Багирян. - Еще в 2016 году, несмотря на то, что Кубанское Бассейновое водное управление в суде предоставило вывод о том, что Кипарисовое озеро является федеральной собственностью, суд принял решение в пользу ООО "Горное озеро" - компании, принадлежащей структуре Романа Абрамовича. И что мы получили? С марта 2017 года рядом началась интенсивная коммерческая эксплуатация уникального водного объекта, созданного еще в советские годы. Осенью 2019 года в русле реки Сукко вблизи Кипарисового озера был построен водозабор для водоснабжения новых жилых комплексов, построенных в Сукко и окрестностях. Сразу после этого началось обмеление Кипарисового озера. Болотные кипарисы оказались под угрозой гибели. По мнению экологов и местных жителей, водозабор стал основной причиной пересыхания водоема».





Кипарисовое, или озеро Сукко, было создано в 30-е годы прошлого века. Настоящую популярность это место получило после того как часть водоема засадили «болотными кипарисами». Эфирные масла, которые они выделяют, являются естественным лекарством при заболеваниях дыхательных путей. Не удивительно, что это место стали считать маленькой местной здравницей. Сейчас доступ людей к озеру ограничен. А в конце августа 2020 года из-за отсутствия воды корни болотных кипарисов оголились и стали сохнуть под палящим солнцем. Краевое министерство природных ресурсов, чтобы хоть как-то защитить памятник природы и спасти кипарисы, организовало ежедневный полив деревьев с помощью пожарной спецтехники. Однако, как говорят экологи, до полного восстановления экосистемы озера еще далеко.

«Согласно земельному законодательству РФ формировать участки на водных объектах запрещено, - говорит вице-президент «Финансово-бизнес ассоциации Евроазиатского сотрудничества» и общественный деятель Денис Панасенко. - Более того, еще в 1975 году роща была зарегистрирована как памятник природы, а спустя восемь лет она получила статус государственного памятника природы местного значения. На каком основании участок с озером и красно книжными кипарисами перешел к юрлицу – не ясно! Еще больше вопросов вызывает экспертиза, заказанная Анапским судом ООО "Экология и экспертиза" - фирме, зарегистрированной в Москве. Столичные эксперты выясняли – является ли озеро искусственным. Но зачем?? Этот факт и так всем известен. Но именно рукотворное происхождение озера стало главным аргументом для суда не признать его федеральной собственностью. Сегодня очевидно одно – только присвоение особого статуса охраняемого объекта поможет спасти уникальную экосистему природного объекта».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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