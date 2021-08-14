Ситуация с Апраксиным двором дошла до президента России

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Ситуация с Апраксиным двором дошла до президента России
Санкт-Петербург
Фото: Ксении Смирновой

Не добившись от властей Петербурга решения проблем Апраксина двора, собственники зданий и арендаторы помещений обратились к президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства защитить историческое наследие города. 

Пока городские власти бездействуют, здания рушатся под бременем времени. Под письмом подписались 120 бизнесменов. 

«Мы просим вас дать поручение губернатору А.Д. Беглову принять за основу развития комплекса существующую концепцию и правовой механизм заключения соглашений с собственниками, а также не тормозить корректировку и приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, дать возможность стратегическому инвестору из числа собственников сделать Апраксин двор современным, привлекательным, комфортным и безопасным», – говорится в письме. 

Бизнесмены подчеркнули, что они не требуют от города финансовой поддержки, поскольку у них уже есть стратегический инвестор и готовый проект реконструкции комплекса. Окончательное решение за городскими властями. Ранее инициативная группа уже пыталась вывести чиновников на разговор. На встречу были приглашены представители комитета по инвестициям, КГИОП, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также администрация Центрального района. Однако никто из перечисленных ведомств не посетил встречу.  

Также было выслано письмо губернатору Беглову, однако бизнесмены не получили ответной реакции. А на этой неделе стало известно, что Смольный создает новую рабочую группу по Апраксину двору с участием всех профильных комитетов и собственников. 

Бизнес-сообщество было вынуждено обратиться к президенту России, поскольку 66 предпринимателей до конца сентября должны освободить помещения в Апраксином дворе. Расторжение договоров аренды связано с передачей городского имущества от принадлежащего Смольному АО «Апраксин Двор» бюджетному учреждению «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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