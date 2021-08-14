Сивков: поражение США в Афганистане исключает «ловушки» для РФ

Миссия в Афганистане для Соединенных Штатов завершилась полным фиаско. Это позволяет исключить вероятность «ловушки» для РФ, считает военный эксперт Константин Сивков.

Как только Вашингтон приступил к выводу войск из этой страны, многие были уверены, что делается это не просто так. Звучали предположения, что за этим шагом кроется «ловушка» для Москвы. Якобы Штаты захотят ее втянуть в вооруженное противостояние с «Талибаном» (исламистская организация, признанная в РФ террористической, деятельность на территории страны запрещена, - ред.).

Сейчас, подчеркивает Сивков, стало очевидным, что ничего подобного в США не планировали, поскольку они сами потерпели поражение в классическом виде, ибо так и не смогли установить свой контроль в Афганистане.

Задача России на данном этапе состоит лишь в оказании защиты границ стран-союзниц - Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые собственными силами не могут противостоять террористам.

«Это нормальный, типовой режим защиты границы. Подобные ситуации бывали и раньше. Справились и сейчас справимся. Это никакая не большая война, это обычная борьба с бандформированиями на границе», - пояснил Константин Сивков.

Он добавил, что потребуются силы, средства и техника - все это у России есть. Защита стран-союзниц поможет усилить позиции РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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