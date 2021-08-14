Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

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Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
В Мире

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом.

После того как в течении нескольких недель заболеваемость COVID-19 была на одном уровне, в стране наблюдается ускорение темпов распространения коронавируса. Произошло это после того как в конце июня правительство в Рейкьявике отменило все меры предосторожности.

В Исландии не вакцинировали детей, поскольку было привито большинство взрослых. К тому же считалось, что дети болеют легко, если заражаются, и в вакцинации они не нуждаются.


Но спустя две недели после отмены ограничительных мер вновь начали учащаться случаи заражения. По мнению главного эпидемиолога страны Торольфура Гуднасона, возобновление вспышки связано главным образом с исландскими туристическими группами, которые привезли с собой вирус по возвращении из Великобритании и Греции. Вирус быстро распространился, в том числе среди невакцинированных и вновь пришлось вернуться к ограничительным мерам.

В Исландии уже обсуждают возможность третьей ревакцинации, а также идет вакцинация детей от 12 до 15 лет.

Правительство Исландии вновь пытается взять ситуацию под контроль. С начала пандемии заразились почти 9 000 исландцев, из которых умерли 30. Сейчас проходит лечение от коронавируса амбулаторно около 1,4 тыс. исландцев, и 30 госпитализированы в университетскую больницу в Рейкьявике. Правительство же прорабатывает новые варианты сдерживания эпидемии, поскольку вакцинация, как оказалось, не дает полного контроля над ситуацией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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